CALCIOMERCATO | Lazio, Wallace ai saluti: partirà a zero, i dettagli

La Lazio ha messo a segno delle trattative che ancora non può annunciare per via dell’indice di liquidità; urge quindi sistemare il capitolo uscite. Uno dei giocatori pronti a salutare è il difensore brasiliano Wallace. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la società capitolina saluterà il calciatore che farà partire a zero ma con il 50% della rivendita a proprio favore. La sua prossima destinazione è il Malatyaspor.

