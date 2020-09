Covid Genoa,FIGC: “La Procura Federale ha verificato il pieno rispetto del protocollo da parte dei rossoblu”

La Procura Federale ha verificato il pieno rispetto del protocollo anti Covid da parte del Genoa, nel cui gruppo squadra sono risultati positivi in 14. Lo rende noto la Figc. “Il protocollo ha già dimostrato la sua efficacia, l’attenzione è massima, così come dall’inizio della ripresa dell’attività durante il lockdown – afferma il presidente della Commissione medica federale, Paolo Zeppilli -. Le positività sono state riscontrate e monitorate in stretta sinergia con la Asl locale”. I club stanno manifestando grande scrupolosità e disponibilità, tanto da prevedere controlli ancora più stringenti (tamponi ogni due giorni), rispetto alle disposizioni attualmente in vigore. Lo riporta Ansa.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: