Delio Rossi: “Tra Lazio e Atalanta vincerà chi conquisterà più duelli individuali”

Lazio-Atalanta rappresenterà un tuffo nel passato per Delio Rossi, tecnico che tanti ricordi ha lasciato a Roma e Bergamo. L’ex allenatore biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha parlato tra le altre cose della sfida di domani: “Non penso che le due squadre si annulleranno. Sono due formazioni che giocano quasi a specchio, uomo su uomo. Chi vincerà più duelli vincerà la partita. Il Torino con i bergamaschi è stato in partita i primi venti minuti, poi una volta abbassati i ritmi è uscita la differenza tecnica. Lo stesso vale per la Lazio a Cagliari. Entrambe le compagini stanno bene, non penso che sarà una sfida tattica anche considerando che arriva alla seconda giornata. Dal punto di vista tattico l’Atalanta gioca uomo su uomo, se uno vince sette duelli vince la sfida, altrimenti la perdi. I nerazzurri possono farti molto male, ma la Lazio credo abbia i giocatori giusti per offendere nel modo giusto e lo ha dimostrato nei primi venti minuti nella gara post Covid. Trattare un rinnovo di contratto con Lotito? È dura, anche e soprattutto per gli orari. Alle due tre di notte si fa fatica a connettersi (ride n.d.r.). Con la Lazio ho vinto una Coppa Italia, ma pensavo che la Lazio riuscisse a tornare in Champions prima di tredici anni”.

