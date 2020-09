FORMELLO- Rifinitura pre Atalanta: Inzaghi sceglie i fedelissimi

La Lazio anti Atalanta scalda i motori seguendo il sentiero tracciato a Cagliari. Mentre continuano il lavoro differenziato sulla via del recupero Vavro e Luiz Felipe, Inzaghi si concentra sulle esercitazioni tattiche in vista del match di domani sera. Niente turnover per i biancocelesti con gli undici della Sardegna Arena confermati dal primo minuto. In difesa ancora spazio a Patric, Acerbi e Radu, mentre sulle fasce impossibile rinunciare a Marusic sulla corsia mancina e Lazzari sulla destra. Al centro Milinkovic e Luis Alberto vicino a Leiva, mentre in attacco fiducia a Correa che assisterà il solito Immobile. Assenti nella seduta giornaliera Lulic,m Andrè Anderson e Muriqi che domani mattina, insieme al neo arrivato Andreas Pereira, si recherà in Paideia per le visite mediche.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

All: Simone Inzaghi

