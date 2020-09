GdS | Anche Inzaghi e Gasperini per lo scudetto: hanno due squadre mature e pronte

E’ ripartito il campionato per tutte le squadre, in attesa comunque dei recuperi della prima giornata che ci saranno domani. E nella giornata di domani andrà in scena Lazio-Atalanta, una gara che negli ultimi tempi ha assunto un valore diverso dal solito. Proprio in merito a questa sfida, la Gazzetta dello Sport sostiene che le due compagini siano pronte per lo scudetto: hanno società che sanno fare mercato, allenatori con una chiara idea di calcio e punte di livello. Ingredienti questi che possono portare i due club, ormai in crescita da anni, ad ambire sempre a qualcosa in più, dal punto di vista del piazzamento finale di classifica.

