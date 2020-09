GdS | Lazio, due regali per Inzaghi: ecco Pereira, Luis Alberto rinnova

Manca ancora qualche giorno prima della fine del calciomercato e la Lazio sta lavorando per perfezionare la rosa. Intanto, come riporta la Gazzette dello Sport, mister Inzaghi può sorridere: la società biancoceleste ha messo gli occhi su Pereira che sarà a Roma nei prossimi giorni, mentre nel frattempo è arrivata un’altra ottima notizia legata al rinnovo di Luis Alberto. La Lazio avrà dunque in prestito il fantasista brasiliano, mentre il contratto dello spagnolo è stato prolungato fino al 2025. Segnali importanti, in vista di una stagione che sarà ricca di impegni, in campionato ed in Champions.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: