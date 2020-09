GIUDICE SPORTIVO | Primo giallo stagionale per Lucas Leiva

La prima uscita stagionale della Lazio va in archivio con una vittoria secca a Cagliari e tante conferma. La più importante, forse, porta il nome di Lucas Leiva tornato a ricoprire stabilmente la sua posizione davanti alla difesa. Tanti gli aspetti positivi della sua prestazione, ad eccezione del giallo rimediato nel secondo tempo, che, come riportato dal comunicato del Giudice Sportivo, è costata la prima sanzione stagionale per il brasiliano.

