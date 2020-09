I casi COVID del Genoa cambiano l’arbitro di Benevento-Inter: non sarà più Fourneau

I casi di positività al coronavirus riscontrati nel Genoa (14 tra staff e giocatori), cambiano i piani anche per gli arbitri designati nella partita infrasettimanale tra Inter e Benevento. L’arbitro Fourneau, infatti, era presente al match tra Napoli e Genoa, così come La Penna, che non sarà più il quarto uomo. Ad arbitrare il match sarà Piccinini, mentre l’altro sostituto sarà Marinelli.

