La S.S. Lazio scende in campo con la Croce Rossa Italiana: “Non abbassiamo la guardia”

Sarà un inizio di campionato all’insegna dell’impegno contro la pandemia quello che vedrà in campo la Lazio in una campagna insieme alla Croce Rossa Italiana per sensibilizzare tutti all’uso della mascherina ed al rispetto delle regole per contrastare il contagio da COVID-19.

A presentare l’iniziativa ci saranno il Presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, il Presidente della CRI e dell’IFRC, Francesco Rocca, e il portiere della squadra Pepe Reina i quali, domani sera all’Olimpico, prima del fischio d’inizio della gara Lazio-Atalanta indosseranno una maglia con la scritta “Non abbassiamo la guardia”.

Nella stessa occasione, la Lazio consegnerà anche un assegno simbolico alla Croce Rossa Italiana, frutto di una raccolta fondi realizzata attraverso la vendita delle sagome allo stadio e finalizzata all’acquisto di DPI, ossia dispositivi di protezione individuale, per gli operatori sanitari della CRI in prima linea nel contrasto alla pandemia.

“La S.S. Lazio, io stesso, e, sono certo, tutta la tifoseria biancoceleste, è orgogliosa di partecipare, sostenere ed affiancare la Croce Rossa Italiana in questa campagna di sensibilizzazione a tutta la popolazione, affinché nessuno dimentichi che il COVID-19 è ancora tra noi – dichiara il Presidente biancoceleste Claudio Lotito -. Tutti quanti dobbiamo attenerci a delle semplicissime regole che, se osservate e seguite, ci permetteranno di avere una vita il più sicuro possibile. Se tutti, adulti e ragazzi, concorreranno a diffondere l’uso delle mascherine nei luoghi chiusi ed il rispetto del distanziamento nei luoghi all’aperto si potrà ritornare allo stadio e si potrà ritornare ad assistere a competizioni sportive. Invito i tifosi, biancocelesti e non, a dare l’esempio e quindi NON ABBASSIAMO LA GUARDIA”.

"La Croce Rossa Italiana – sottolinea Francesco Rocca – è grata alla S.S. Lazio ed al Presidente Lotito per questa iniziativa che aiuta a «dare un calcio» alle fake news contro l'uso delle mascherine ed a diffondere i corretti comportamenti anti-contagio. Inizia un campionato di calcio diverso dai precedenti: l'intento è quello di lanciare un messaggio di responsabilità collettiva, per tornare presto alla normalità anche nello sport e negli stadi. Mi auguro che altre società sportive vogliano dare seguito a questa iniziativa: non abbassiamo la guardia".