Lazio-Atalanta, i convocati di Gasperini

L’Atalanta, attraverso i propri profili social, ha reso noti i 22 convocati per la sfida con la lazio, in programma domani sera all’Olimpico:

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Mojica, Hateboer, Ruggeri.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Diallo, Zapata.

👇 I 22 convocati per la trasferta di Roma!

💪 Our travelling squad for #LazioAtalanta!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/94Lkjm1PLm

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 29, 2020