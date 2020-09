Nazionali, Denis Vavro convocato dalla Slovacchia per le tre gare di ottobre

Dopo la terza giornata di Serie A, che andrà in scena tra venerdì 2 e domenica 4 ottobre, il campionato avrà la sua prima pausa, per lasciar spazio agli impegni delle Nazionali. La Slovacchia, nell’arco di una settimana, avrà tre sfide importanti contro l’Irlanda, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo, la Scozia ed Israele, valide per il gruppo 2 della Lega B di Nations League. L’allenatore, Pavel Hapal, ha diramato la lista dei convocati per questi tre impegni e, tra loro, c’è anche un biancoceleste: si tratta di Denis Vavro, centrale di difesa della Lazio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: