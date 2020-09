PAIDEIA | Lazio, domani in clinica visite mediche per Andreas Pereira e Vedat Muriqi

Sono state fissate per domani mattina, alle ore 08:00, le visite mediche di idoneità per Andreas Pereira, giocatore molto vicino ad indossare la maglia della Lazio. Insieme a lui, in Clinica Paideia, si recherà anche Vedat Muriqi, nuovo attaccante biancoceleste, dopo il doppio tampone negativo al Covid-19, per svolgere anche lui i test.

