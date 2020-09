Riapertura stadi, Ricciardi: “Non è pensabile aprire a migliaia di persone, non possiamo abbassare la guardia”

Dopo la riapertura parziale degli stadi, con 1000 persone ammesse durante una partita di calcio, si sta valutando di aumentare al 25%, o poco meno, l’ingresso dei tifosi negli impianti. Questa mattina, a Sky TG24, ha detto la sua Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Salute. Queste le sue parole inerenti alla possibilità di un aumento di tifosi negli stadi: “Come consiglieri e tecnici, con questa circolazione del virus abbiamo privilegiato la riapertura delle scuole, rimettendo in circolazione 10 milioni di persone all’interno di ambienti chiusi, ma non è pensabile aprire a migliaia di persone negli stadi. Ora non è pensabile, sarà pensabile se effettivamente continueremo a tenere la circolazione del virus sotto controllo. Non possiamo riaprire gli stadi a migliaia di persone, non ci possiamo permettere di abbassare la guardia”.

