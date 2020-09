SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Atalanta

“Chi ben comincia è a metà dell’opera”. Così ha sentenziato il ‘Sergente‘ Milinkovic-Savic sul suo profilo dopo la vittoria sul Cagliari. Ma il calendario dei biancocelesti non è affatto facile. Si torna all’Olimpico e l’ospite d’onore è l’Atalanta, la stessa squadra contro la quale inizò la volata della squadra di Inzaghi e contro la quale poi la bella favola terminò. Adesso però è tutt’altra storia, è soltanto la seconda gara di campionato e non c’è nulla in ballo. Domani sarà Lazio-Atalanta, una gara tutta da gustare. Intanto ecco la situazione dei bergamaschi.

L’ATALANTA – Buona la prima anche per la squadra di Bergamo che ha battutto il Torino in trasferta a suon di gol e una grande prestazione. Ormai sempre più destinata a lottare per le zone alte della classifica, la squadra di Gasperini tutto è tranne che una sorpresa. Con una Juve così e le altre ancora un punto interrogativo l’Atalanta può davvero giocarsela con tutte e provare ad ambire a grandi progetti. Come la Lazio ha cambiato poco del suo organico, integrando e non stravolgendo la rosa.

FORMAZIONE (3-4-1-2) – Sportiello; Toloi, Palomino, Sutalo, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, D.Zapata.

LA STELLA – Dura la lotta tra Zapata e Gomez. Due giocatori abituati a segnare e regalare grandi emozioni con le loro giocate. Il Papu imprevedibile e dinamico nel gioco è sempre un’incognita per le difese avversarie. Il confronto Luis Alberto-Papu Gomez e Immobile-Zapata sarà combattivo. Due coppie che si assomigliano, toccherà ai compagni fare il resto per permettere loro le rispettive giocate.

IL PRECEDENTE – L’ultima gara all’Olimpico è stata quella del famoso pareggio per 3-3, con una Lazio a due volti. Un primo tempo in completa balia della squadra di Gasperini che aveva chiuso per 0-3. Ma poi giusti i cambi di Inzaghi, gara ribaltata e una Lazio risvegliata dal sonno. Risultato di 3-3 e apertura alle danze biancocelesti che l’hanno vista sognare la vetta per pochi attimi. Tutt’altra gara quella al ritorno dal lockdown. Una buona Lazio partita anche bene nei primi 30 min si fa poi travolgere da un’Atalanta sicuramente in forma migliore. Ora la condizione fisica è alla pari, soltato il campo darà il responso finale.

