Spadafora: “Non ci sono le condizioni per fermare la Serie A”

Il ministro mantiene la calma. Almeno per ora. E’ in ballo la questione Genoa, con un numero spropositato di positivi. «Questo mi preoccupa molto. Sentirò il presidente Dal Pino e Gravina». Così il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, intercettato da alcune tv all’ingresso a Montecitorio, sul caso del focolaio del Genoa, che ha riscontrato 14 positivi al Covid tra squadra e staff. Alla domanda se si rischi uno stop al campionato, Spadafora ha replicato: «Non credo che siamo ancora in queste condizioni». Lo riporta Il Messaggero

