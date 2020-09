Atalanta, Gasperini: “Nel secondo tempo potevamo segnare di più. Gara diversa dallo scorso anno, avevamo dominato di più”

Una buona Lazio travolta dalla potenza di fuoco dell’Atalanta. Il confronto Inzaghi-Gasperini è dell’allenatore bergamasco. Ecco infatti le parole di Gianpiero Gasperini ai microfoni di SkySport24: “Stasera abbiamo creato tanto e nel secondo tempo potevamo fare di più. La nostra è una squadra piena di consapevolezza capace di affrontare partite di questo tipo. Non ho parlato con i ragazzi della gara dello scorso anno, loro erano concentrati. Quella era una partita ancora più diversa ancora più dominata. Il Papu è un tuttocampista, giocatore straordinario e da sempre il massimo. La squadra lavora insieme ma lui da sempre quel tocco di genialità in più. I miei ragazzi crescono sempre di più di giorno in giorno. Siamo migliorati molto da punto di vista dei piedi, non siamo più solo la squadra che corre. Scudetto? Noi possiamo ancora migliorare, la rosa è più ampia e siamo più lunghi ma non significa vincere lo scudetto. Ad oggi chi può vincere lo scudetto sono Juve, Inter e Napoli. Ad oggi dico che non siamo da scudetto”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: