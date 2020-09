Atalanta, Hateboer: “A fine primo ci siamo ricordati quanto successo lo scorso anno. Scudetto? Presto per dirlo”

Atalanta a valanga sulla Lazio per 1-4. Inarrestabile contro il biancocelesti che comunque non mollano fino alla fine. Al termine della gara ha parlato ai microfoni di SkySport24 il centrocampista bergamasco Hans Hateboer: “Siamo venuti qua per vincere la partita e abbiamo fatto un grande primo tempo. Negli spogliatoi ci siamo confrontati su quanto era successo lo scorso anno, sembrava molto simile per fortuna abbiamo segnato noi. Sapevamo che quando la Lazio fa un gol sono poi capaci di segnarne altri. La nostra forza è il gruppo, siamo sempre gli stessi. Per lo scudetto è troppo presto”.

