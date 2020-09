CdS | Lazio e Atalanta, le grandi intruse: in 4 campionati 279 punti a testa

Una nuova stagione è iniziata e subito presenta un big match: questa sera Lazio ed Atalanta si sfideranno all’Olimpico, in una gara apertissima. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono importanti i numeri collezionati dalle due compagini: la Lazio, sino al lockdown ad un punto dalla Juventus capolista e l’Atalanta, con il suo bel percorso un Champions, hanno collezionato 279 punti a testa in 4 campionati. Un dato clamoroso: dal 2016 alla pari in Serie A, con un percorso che fa avvicinare i due club sempre più alle grandi del campionato.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: