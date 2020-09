CdS | Lazio, Wallace in Turchia e oggi la firma: può sbloccare Fares

La Lazio sta lavorando sul mercato, in questi ultimi giorni di sessione estiva. Oltre alle entrate, il club deve sistemare le uscite. Tra i nomi in partenza c’è Wallace, pronto per una nuova avventura in Turchia. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore brasiliano oggi firmerà per il Malatyspor, neopromossa in Super Liga. Questa operazione può sbloccare subito Fares, che potrebbe quindi essere a disposizione a partire dalla gara contro l’Inter, in programma domenica all’Olimpico.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: