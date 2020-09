Champions League 2020/21, dove seguire la cerimonia in tv e streaming

Tutto è pronto per il sorteggio della fase a gironi della Champions 2020/21, in programma giovedì a Nyon. Sono 29 le squadre coinvolte in attesa delle ultime tre qualificate attraverso gli spareggi. Un appuntamento da seguire con particolare interesse per le italiane Juventus, Inter, Lazio e Atalanta.

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020/21 si svolgerà giovedì 1 ottobre alle ore 17.00 a Ginevra. Un evento che Sky trasmetterà a partire dall’avvicinamento: s’inizia alle ore 16.45 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, diretta visibile anche in live streaming su skysport.it.

