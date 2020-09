De Cosmi: “Lazio tra le prime 2-3 in Italia nei titolari. Atalanta? Sarà una gara importante per entrambe”

Roberto De Cosmi, ex tecnico delle giovanili biancocelesti e della Lazio Women, ha parlato della Lazio di Simone Inzaghi e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Della Lazio che può dire? “Ho visto un’ottima Lazio a Cagliari, ha voluto impostare la gara sin dall’inizio con aggressività e volontà di sfruttare gli spazi. L’Atalanta ha mantenuto lo stesso profilo, raggiunge facilmente la porta. Sarà una gara importante per entrambe, per capire già a che livello sono. Si assomigliano per certi aspetti, i due tecnici si conoscono bene e si rispettano. Loro partono, insieme al Milan, più avanti rispetto alle altre rivali”. Pioli superiore a Inzaghi? “Sono stati in due Lazio diverse. Pioli aveva padroneggiare nel palleggio e nel ritmo. Di Inzaghi però ne parlo solo che bene, ha dato qualcosa d’importante, in termini di risultati e valorizzazione dei giocatori. Non farei dei confronti, ma dico che sono due ottimi allenatori, che sanno interpretare al meglio le loro idee di calcio”. Il centrocampo dell’Inter è il più forte della Serie A? “Hanno sei centrocampisti di grande livello, hanno molte soluzioni e qualità. Conte non è mai contento però. La Lazio ha meno risorse nelle alternative, ma come titolari è tra le prime 2-3 in Italia, ma anche in Europa. Ha esperienza, qualità e quantità, cosa che forse nessuno, tranne l’Inter, ha in Italia”.

