ESCLUSIVA | Bianchi: “La Lazio ha il potenziale per fare grandi cose. Contro l’Atalanta sarà una bella partita tra due squadre forti”

La Lazio ha iniziato il suo campionato subito bene, con i tre punti conquistati in casa del Cagliari nella sfida di sabato scorso. Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena il primo big match della stagione per la squadra di Inzaghi: alle 20:45, è in programma il recupero della prima giornata contro l’Atalanta. Anche la squadra di Gasperini è partita forte, vincendo 4-2 in trasferta contro il Torino. Lazio che, nell’arco di cinque giorni, dovrà affrontare due big match dai colori nerazzurri: questa sera l’Atalanta, mentre domenica pomeriggio sarà il turno dell’Inter. Con il calciomercato ancora aperto (chiusura il 5 ottobre), entrambe le squadre stanno cercando di chiudere, sia in entrata che in uscita, le ultime operazioni. In vista del match di questa sera tra Lazio ed Atalanta, la redazione di LazioPress.it, ha intervista, in esclusiva, il doppio ex della gara Rolando Bianchi, attaccante che ha vestito sia la maglia biancoceleste che quella nerazzurra. Nella Capitale ha trascorso solamente sei mesi in prestito, mentre in quel di Bergamo è cresciuto nel settore giovanile, per poi giocare anche in prima squadra.

La Lazio è partita subito forte, conquistando i primi tre punti in campionato. Che Lazio ha visto contro il Cagliari? Che stagione sarà quella della squadra di Inzaghi?

“La Lazio è una squadra organizzata, poi è normale che riuscire a ripetere quanto fatto l’anno scorso non sarà facile, però la squadra c’è. Ha tutto il potenziale per poter fare grandi cose”.

Per rinforzare la squadra, la società si è mossa con qualche operazione in entrata. Con il calciomercato ancora aperto, e visti i tre impegni stagionali, la rosa biancoceleste si può considerare al completo, oppure c’è qualche ruolo che andrebbe ancora puntellato?

“La rosa della Lazio è una rosa competitiva, ha tutto per fare ottime cose. Poi certo, se si riuscisse anche ad aggiungere qualcos’altro sarebbe ottimo, anche per avere maggiori ricambi”.

Come la Lazio, anche l’Atalanta è partita alla grande vincendo in casa del Torino. La squadra di Gasperini sembra non aver mai staccato la spina. Qual è la vera forza di questo gruppo? Potrà ripetere l’ottima stagione dell’anno precedente?

“Per me la continuità lavorativa, Gasperini ha dimostrato negli anni di essere un ottimo allenatore, ha fatto cose egregie. L’Atalanta avrà sempre dei risultati ottimi, perché secondo me è una squadra che, oltre ad avere grandi qualità individuali, è organizzata, con una società solida alle spalle. Ha tutto per poter fare bene”.

Questa sera, nel recupero della 1° giornata di campionato, si affronteranno proprio Lazio ed Atalanta, nel loro primo big match della stagione. Che partita sarà quella dell’Olimpico?

“Sarà una bella partita, tra due squadre forti ed organizzate. Sanno lavorare molto bene e fare le cose con una certa logica”.

In questa stagione l’Atalanta per il secondo anno consecutivo, mentre la Lazio dopo 13 anni dall’ultima partecipazione, saranno protagoniste anche in Champions League. Come vede queste due squadre nel competere contro le big d’Europa?

“L’Atalanta ha dimostrato di aver fatto bene l’anno scorso, è uscita contro il Paris Saint Germain che ha fatto nettamente delle spese superiori rispetto all’Atalanta, ma è stata eliminata a testa alta. La Lazio, come l’Atalanta, ha le carte in regola per fare grandi cose, poi è normale che a livello europeo diventa difficile perché ci sono squadre di altissimo livello, però è importante esserci”.

Si sono giocate appena due giornate di Serie A, con Napoli e Milan a punteggio pieno, l’Inter ha una partita da recuperare e la Juve, dopo la vittoria contro la Samp, non ha entusiasmato contro la Roma. Che lotta Scudetto sarà quest’anno? Quali squadre si potranno giocare un posto in Europa?

“Per la lotta Scudetto vedo un Inter che si è rinforzato molto. La Juventus ha cambiato allenatore, nella scorsa giornata ha avuto qualche difficoltà, ma comunque ha una rosa super competitiva. Penso che ci saranno tutte le caratteristiche per vedere un campionato avvincente. Il Milan pure si è rinforzato, anche se penso che alla lunga faticherà rispetto alle altre due squadre”.

Ciro Immobile, alla prima partita in campionato, ha subito fatto centro. Da ex attaccante, dopo la stagione da record dell’anno scorso, il bomber biancoceleste potrà ripetersi e consacrarsi anche a livello europeo vista la Champions?

“In Italia il livello delle squadre penso si sia abbassato, lo dimostrano anche i numeri degli attaccanti che fanno molti più gol rispetto alle stagioni precedenti. A livello difensivo ci sono molti meno giocatori di un certo tipo, quindi l’attaccante di buon livello può fare ottime cose. Immobile secondo me si può ripetere, a parte Juve ed Inter che comunque possono lasciare spazi, le altre squadre sono abbordabili. L’Atalanta a livello di spazio per gli attaccanti ne lascia perché, giocando molto in maniera offensiva, nelle ripartenze Immobile può sfruttare le sue caratteristiche. Ciro è un giocatore che è cresciuto molto, sta facendo grandi cose, quindi penso che continuerà ancora nel suo percorso di crescita”.

Con la maglia biancoceleste ha trascorso solamente sei mesi: qual è il ricordo che la lega di più alla sua esperienza alla Lazio?

“Sono stato benissimo alla Lazio. A Roma, l’ambiente laziale mi è piaciuto tanto, poi purtroppo ho fatto solo sei mesi. Io non ero un giocatore da trasferimenti a gennaio, preferivo partire da inizio anno e conquistarmi i gradi da titolare. Questo è stato un aspetto che ha pesato molto, perché poi riuscire a dimostrare subito da gennaio in poi, le proprio qualità, non è mai facile”.

