GdS | Luis e Papu: sfida tra maghi. Il leader di Inzaghi cuore e fantasia per la Lazio

Tra poche ore all’Olimpico sarà Lazio-Atalanta, una gara che negli ultimi tempi ha assunto molteplici significati e dal risultato mai scontato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i due tecnici si affidato a Luis Alberto ed il Papu Gomez, per una sfida tra “maghi”. Il leader di Inzaghi, fresco di rinnovo, avrà cuore e fantasia per ispirare la Lazio. Un confronto tra due compagini decisamente in crescita negli ultimi anni, ma anche tra due giocatori che si sfidano a suon di assist. Nella scorsa stagione infatti lo spagnolo ha collezionato 15 passaggi buoni per mandare i compagni in rete, mentre l’argentino 12.

