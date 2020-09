Genoa, anche il secondo tampone conferma la positività di 14 membri tra staff e giocatori

Nella giornata di martedì, sono stati effettuati nuovamente i tamponi per i 14 tesserati del Genoa risultati positivi al COVID-19 nel fine settimana. Purtroppo, i risultati, sono ancora positivi. A farlo sapere è la stessa società del Genoa, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito. Coloro che invece erano risultati negativi al primo, sono arrivati al campo di allenamento rossoblu ed hanno eseguito in loco il tampone, direttamente dalla propria automobile, per poi tornare, successivamente nelle rispettive abitazioni. Ora, non c’è che attendere le decisioni della Lega Calcio per la gara di sabato del Torino, mentre i massimi dirigenti del Ministero della Salute discutono sull’eventuale stop di tutta la Serie A.

