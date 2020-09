Il sottosegretario Zampa: “Il campionato di Serie A deve essere sospeso”

Il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, intervenuta alla trasmissione radiofonica The breakfast club su Radio Capital è stata chiara di fronte all’inedita situazione dei 14 contagi in casa Genoa, tra cui 11 giocatori: “Quando c’è un numero di positivi così alto non si può che fermare il campionato, il discorso è stato chiaro quando abbiamo definito i protocolli condivisi da tutti gli organi. Inoltre ha ricordato la posizione del Comitato tecnico scientifico riguardo al pubblico negli stadi: “Il Cts è radicalmente contrario alla presenza del pubblico sugli spalti, su questo si è già espresso.”

