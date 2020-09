Il Tempo | Lazio, ora la priorità è il rinnovo dell’allenatore

Sono sette gli acquisti, senza cessioni eccellenti a meno che negli ultimi cinque giorni di mercato Lotito non ceda alla corte della Juve per Correa. Sono arrivati il portiere Reina, i difensori Hoedt e Fares, i centrocampisti Akpa Akpro, Escalante e Pereira oltre all’attaccante Muriqi. Bisogna aspettare il verdetto del campo ma la rosa è stata allungata e Inzaghi può essere soddisfatto anche se un altro centrale difensivo farebbe comodo. Ora diventa il rinnovo del tecnico il passaggio chiave per affrontare la stagione del ritorno in Champions con ambizioni e voglia di lottare per ben figurare su entrambi i fronti. I segnali sono contrastanti: Lotito ha bisogno di Inzaghi per l’ottimo lavoro svolto e per zittire gli ultimi detrattori aggrappati al possibile rifiuto di Simone come ancora di salvezza di una sterile contestazione. Il tecnico è legato alla Lazio, allena la squadra di cui è tifoso ma ha tanti club importanti a tentarlo per il futuro e non vuole sentirsi prigioniero di un eventuale rinnovo. Difficile fare previsioni, a fine mercato il confronto ma è dura pensare a un futuro senza Inzaghi al comando. Il presidente deve trovare la chiave giusta per convincerlo. Il Tempo\Luigi Salomone

