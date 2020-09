Lazio-Atalanta, Caicedo: “L’arbitro ci ha penalizzati, ma ora testa all’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Caicedo ha commentato la sconfitta dell’Olimpico. Queste le dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste: “Purtroppo gli episodi non ci sono venuti a favore. Siamo una grande squadra, non serve parlare dell’arbitro, anche se ci ha penalizzato troppo. Ora pensiamo all’Inter. L’Atalanta la conosciamo bene, noi abbiamo avuto molte occasione mentre loro sono stati più incisivi. Dobbiamo perfezionarci, migliorare le cose che non sono andate bene per reagire già nella prossima sfida. Ci faremo trovare pronti. L’arbitro ha condizionato la gara, ma comunque se Ciro avesse fatto il 2a3, adesso parleremmo di un’altra gara. Sicuramente domenica andrà meglio. L’arbitro mi ha fatto arrabbiare, era fallo su di me e tutta la squadra si è innervosita, ma dobbiamo essere più forti di questi episodi. Le insidie dell’Inter? Hanno alzato il gap, giocheranno per vincere lo scudetto, quindi servirà affrontarli come lo scorso anno: con grinta, intelligenza ed intensità“.

