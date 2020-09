Lazio-Atalanta, Correa: “Contro i bergamaschi è sempre una battaglia. Il gol all’Olimpico dello scorso anno il più importante”

Parole ricche di nostalgia, ma anche di convinzione della squadra nei propri mezzi in vista della partita di questa sera, per il Tucu Correa nell’intervista pubblicata dalla Lazio stessa nel MatchProgram di Lazio-Atalanta, in cui sono presenti anche dei precedenti ed alcuni numeri inerente alla partita d’esordio in casa. “Lo scorso anno, quando ho segnato contro l’Atalanta, ho provato una sensazione bellissima. Nell’intervallo avevamo parlato molto perché eravamo sotto di tre reti. Quel secondo tempo ha cambiato il nostro modo di pensare, abbiamo capito che potevamo fare davvero bene. Il gol in coppa italia lo ricordo tutto, con tutte le energie che mi erano rimaste ho provato a dribblare gli avversari e, davanti al portiere, ho avuto un attimo per pensare. E’ stato uno dei gol più belli per l’energia che l’Olimpico ed i compagni mi hanno fatto sentire, anche se il gol più importante è quello dello scorso anno. Contro l’Atalanta è sempre una battaglia, ogni pallone si gioca come se fosse una finale, ci aspettiamo una gara molto intensa. Ci siamo allenati bene nonostante un ritiro particolare a livello di tempistiche.“

