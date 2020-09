Lazio-Atalanta, Freuler: “Giochiamo contro una squadra molto forte. Siamo venuti qui per vincere”

Per la squadra di Bergamo, poco prima dell’inizio del match, è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni: “E’ una bella partita con una squadra molto forte e solitamente, in vista della classifica, è anche una sfida molto importante. Abbiamo vinto la prima partita e siamo consapevoli di essere venuti qui per portare a casa altri tre punti. Credo che siamo al 100% e che faremo una grande partita”.

