Lazio-Atalanta, Hoedt segue la gara e freme per tornare in campo – FOTO

La Lazio è scesa in campo per il recupero della prima giornata di campionato contro l’Atalanta. Da casa c’è uno spettatore che non si perde la gara dei compagni: Wesley Hoedt, atterrato pochi giorni fa nella capitale ed in attesa di svolgere le consuete visite di inizio stagione, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram posta una foto in cui compare la gara dell’Olimpico, accompagnata da una clessidra…in attesa quindi di poter far parte, di nuovo, del gruppo guidato da mister Inzaghi.

