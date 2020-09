Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: cambio dell’ultima ora in attacco

AGGIORNAMENTO – Cambio dell’ultima ora in attacco per la Lazio di Inzaghi: problemi alla schiena durante il riscaldamento per Joaquin Correa, al suo posto scende in campo da titolare Felipe Caicedo.

Manca veramente poco al debutto casalingo in campionato della Lazio. Tra poco più di un’ora, allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra di mister Inzaghi scenderà in campo per affrontare l’Atalanta di Gasperini. Il match in programma alle ore 20:45, valido per la prima giornata di Serie A, sarà il primo big match della stagione per entrambe le squadre. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez, Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

