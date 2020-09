Lazio-Atalanta, Milinkovic nel pre partita: “Gara difficile, ma noi siamo in fiducia e pronti per stasera”

A meno di un’ora dall’inizio della sfida contro l’Atalanta, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista biancoceleste, per presentare la sfida che, tra poco, andrà in scena, contro la squadra di Bergamo. Queste le sue parole: “Stasera sarà una gara difficile e intensa, perchè sappiamo come giocano loro. Noi abbiamo fatto una buona partita contro il Cagliari, siamo in fiducia e pronti per stasera. Questa partita mi da una spinta in più, ma l’importante è che entriamo bene in partita. Siamo pronti e credo che faremo un’ottima gara. Quando è meglio affrontare l’Atalanta? Meglio affrontarli adesso che siamo all’inizio, poi dopo ci saranno altre partite”.

Dopo l’intervento a Lazio Style Radio, il “Sergente” biancoceleste è intervenuto anche a Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: “Contro di loro è sempre una partita difficile ed una partita intensa. Abbiamo fatto una buona partita a Cagliari e mi aspetto che anche stasera sarà così. Mi aspetto di dare sempre il massimo per aiutare la squadra e portare sempre il risultato a casa”.

