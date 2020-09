Lazio-Atalanta, Schwoch: “Entrambe combatteranno fino alla fine per un posto in Champions”

Mancano poco più di due ore al fischio d’inizio di Lazio-Atalanta, recupero della prima giornata di Serie A. Ai microfoni di TWB è intervenuto Stefan Schwoch, ex bomber di Napoli e Vicenza, che ha analizzato il big match di questa sera:

“Sicuramente è troppo presto per verificare il valore delle due squadre alla luce di quello che sarà il match di stasera. Entrambe non sono al massimo della forma ma sia Lazio che Atalanta certamente saranno protagoniste fino alla fine per un posto in Champions. Vedo Juve e Inter ancora avanti, però per vedere il valore di queste squadre si dovrà aspettare almeno 3-4 partite”

