MOVIOLA | Maresca fischia a fasi alterne e non vede le “malizie” dell’Atalanta

Risultato netto a favore dell’Atalanta che, ancora una volta, riesce a vincere contro la Lazio, soprattutto allo Stadio Olimpico. L’arbitro Maresca, sin dall’inizio, decide per un metro di giudizio abbastanza chiaro: non punisce qualsiasi contatto tra i calciatori, solo quelli più evidenti, cosa che non viene da subito assimilata dai giocatori in campo, soprattutto quelli della Lazio che iniziano ad innervosirsi fin troppo. Vero è che l’arbitro non fischia molto a favore dei biancocelesti ed anche quando ci sono falli nei loro confronti, a rimetterci, in qualche modo, sono sempre i ragazzi di Inzaghi (come sul calcio di punizione ai danni di Luis Alberto, il quale, una volta a terra, viene anche colpito da un calcetto da parte di Gosens: parapiglia e ammonizione per entrambi).

Il gol al 10° dell’Atalanta è giusto convalidarlo, perché la spinta su Marusic è talmente leggera da non giustificare il comportamento del montenegrino, che neanche salta per colpire di testa.

Al 74° inspiegabilmente Maresca non fischia un fallo al limite dell’area su Felipe Caicedo che, dopo aver dribblato Romero, viene abbattuto vistosamente. Rivista la scena anche nei replay, non regge la possibile giustificazione di un Caicedo che va a cercare il contatto, perché la traiettoria della corsa era congruente con quella del pallone. Ancora una volta l’ecuadoriano viene penalizzato dall’arbitro. Essendo un fallo fuori area, poi, il VAR non può intervenire. Nel complesso, pertanto, la gestione della gara da parte dell’arbitro non è apparsa sufficiente.

