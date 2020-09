PAIDEIA | L’arrivo di Muriqi e Gabriel Pereira in clinica – FOTO&VIDEO

Visite mediche di rito per Vedat Muriqi e Gabriel Pereira questa mattina in Paideia. Il kosovaro, già precedentemente in clinica, come da protocollo, quest’oggi svolgerà nuovamente i test, dopo essere risultato negativo ai tamponi Covid. Al via quindi le visite di idoneità per i due giocatori.

Questo l’arrivo dei due calciatori presso la clinica Paideia:

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: