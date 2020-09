PRIMAVERA TIM CUP | LIVE NAPOLI-LAZIO 0-1 (61′ Bertini)

61′- LAZIO IN VANTAGGIO!!!!! Bertini porta in vantaggio i biancocelesti con un missile che si insacca alle spalle di Pinto!

60′- Marinacci guadagna un calcio di punizione dal limite per la Lazio. Bertini calcia, ma la sfera non si abbassa e termina alto.

58′- Primo cambio per il Napoli: Ceparano lascia spazio a Marrazzo.

56′- Che occasione per la Lazio!!! Ancora Castigliani crea problemi al Napoli andando a calciare con la sfera che si stampa sul palo esterno.

53′- Castigliani prova ad accelerare, ma Nimmermeer non legge il suggerimento e l’occasione sfuma.

51′- Fase spezzettata della gara con la gara bloccata a centrocampo.

46′- SI RIPARTE!

45+1′- TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO! GARA BLOCCATA A CERCOLA CON I VERDETTI RIMANDATI ALLA RIPRESA.

45+1′- Nimmermmer combatte e prova a calciare venendo però chiuso dalla difesa partenopea.

45′- Si giocherà ancora per un minuto.

45′- Ancora Napoli, ancora Cioffi che calcia con Furlanetto che blocca centralmente.

42′- La Lazio reagisce: Castigliani calcia, ma troppo centralmente e Pinto respinge prontamente.

41′- Cioffi prova la percussione personale e calcia: la sua conclusione non crea però problemi a Furlanetto.

39′- Tare, in precedenza caduto dopo un’accelerazione, non ce la fa: al suo posto Nimmermeer.

32′- Il Napoli insiste con le conclusioni da fuori: ci prova Potenza, nessun problema per Furlanetto.

31′- Tare prova a imbeccare Migliorati, ma viene il suo suggerimento è chiuso in angolo.

29′- Risponde la Lazio: dalla bandierina Bertini scodella al centro, Franco impatta ma manda non inquadra la porta.

28′- Sempre Napoli in avanti: Potenza mette al centro un pallone interessante, Cioffi riceve ma conclude malamente.

26′- I partenopei si fanno ancora vedere in avanti: Ceparano calcia, ma la sfera si spegne alla destra di Furlanetto.

23′- Pericoloso il Napoli con Romano che al momento di calciare manca l’impatto vincente con il pallone permettendo alla retroguardia laziale di liberare.

16′- Prima chance per le Lazio: Migliorati mette al centro un pallone tese, Castigliani non ci arriva e il Napoli si rifugia in angolo. Dalla situazione di corner Bertini prova a calciare fuori, ma la sua concluse termina alta sopra la traversa.

13′- Spinge il Napoli che mette sotto pressione della Lazio non riuscendo però mai a trovare l’imbucata decisiva.

10′- Primo giallo della gara: Shehu commette fallo e viene ammonito.

9′- Prima conclusione della gara. Il centrocampista del Napoli calcia, nessun problema per Furlanetto.

7′- Fase di studio tra le due squadre con nessuna delle due formazione che riesce a creare pericoli.

1′- PARTITI! Lazio in tenuta verde da trasferta.

NAPOLI (4-3-3): Pinto; Potenza, Sepe, Iaccarino, Guarino; Barba, Umile, Ceparano; Ambrosino, Cioffi, Romano.

A disposizione: Baietti, Daniele, Marrazzo, Virgilio, Costanzo, Acampa, Vergara, Altomare, D’Agostino.

All. Emmanuel Cascione

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Migliorati, Pica, Franco, T. Marino; Castigliani, Bertini, Shehu; Marinacci; Tare, Ferrante.

A disposizione: Peruzzi, Zappala, Novella, Ndrecka, A. Marino, Czyz, Campagna, Moro, Nimmermeer.

All. Leonardo Menichini

Arbitro: Gianluca Grasso (Sez. Ariano Irpino)

1° Assistente: Amedeo Fine

2° Assistente: Paolo Cipolletta

Palazzetto dello sport di Cercola “G. Piccolo”

