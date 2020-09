PRIMAVERA1 | La Lazio sfida il Napoli: in palio gli ottavi di finale

Non c’è un attimo di stop per la Lazio Primavera chiamata a proseguire il tour de force tra campionato e Coppa italia che ha portato fino ad ora due vittorie ed un pareggio. I biancocelesti, dopo le prime due uscite convincenti con Torino e Cosenza, hanno faticato in trasferta contro la Sampdoria riuscendo ad agguantare il pareggio a pochi minuti dalla fine con il solito Raul Moro dal dischetto. La prova di Bogliasco ha messo in luce ancora luci ed ombre per i ragazzi di Menichini che ora saranno chiamati a tornare subito al successo contro il Napoli, ancora in trasferta, nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Un impegno importante e da non sottovalutare quello di oggi pomeriggio (fischio d’inizio ore 15) con in palio un posto negli ottavi di finale contro la corazzata Atalanta.

L’avversario

Il Napoli si presenterà alla sfida da “nobile decaduta” della scorsa stagione. I partenopei, infatti, lo scorso anno, dopo una prima parte parte di stagione ben al di sotto delle aspettative, hanno pagato in maniera molto pesante lo stop del campionato vedendosi retrocessi in seconda divisione con appena tredici punti in classifica. All’ombra del Vesuvio c’è aria di cambiamento: in panchina Emmanuel Cascione ha preso il posto di Roberto Baronio e la prima uscita contro l’Ascoli in Coppa Italia, chiusa con un secco successo per 4-0, ha segnato nuovamente l’aria da seguire. Lo schema utilizzato potrebbe essere un classico 4-3-3 con i vari D’Agostino, Altomare e Cloffl pronti a creare pericoli verso la porta di Furlanetto.

La probabile formazione

Come accaduto nel match di primo turno con il Cosenza, Menichini potrebbe decidere di far ruotare i suoi ragazzi ridisegnando lo schema tattico in fase offensiva passando dal 4-3-1-2 al 4-3-3. In difesa bisognerà fare i conti con l’assenza di Pino espulso per doppia ammonizione contro i calabresi, mentre in avanti possibile la scelta del tridente Castigliani, Tare, Marinacci con lo scatenato Raul Moro (5 reti in tre gare) come jolly da usare a gare in corso.

