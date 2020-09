SERIE A | L’Inter cala la cinquina a Benevento. Primi tre punti per lo Spezia che sbanca Udine

In attesa che inizi l’ultima gara da recuperare valida per la prima giornata di campionato, ovvero Lazio-Atalanta, si sono appena conclusi i due anticipi delle ore 18:00: l’Inter di Antonio Conte vince ancora, dopo il 4-3 contro la Fiorentina di sabato, si porta a casa altri tre punti vincendo 5-2 in casa del Benevento. Nerazzurri a punteggio pieno, mentre il Benevento, dopo la vittoria per 3-2 in casa della Sampdoria, nella sfida della seconda giornata di Serie A, rimane ferma a tre punti.

Seconda vittoria in trasferta nell’altro anticipo: lo Spezia, neo promosso nella massima serie, sbanca Udine e conquinsta i primi tre punti del suo campionato. Nonostante la superiorità numerica dal 65′ del secondo tempo, ma già con gli ospiti in vantaggio per 1-0, l’Udinese non è riuscito a rimontare il risultato, restando così a secco di punti dopo due giornate.

