Si è da poco conclusa la gara di Primavera Tim Cup Napoli-Lazio, che ha visto i biancocelesti imporsi per 1-3. Nel corso del match, l’attaccante Etienne Tare è stato costretto ad abbandonare il campo in seguito a una distorsione alla caviglia. Tuttavia il giovane biancoceleste ha subito manifestato, attraverso un’instagram stories, la voglia di tornare a giocare con i compagni al più presto e di non farsi abbattere da questo piccolo incidente di percorso. “Tornerò più forte di prima!” queste le sue parole sotto alla foto che ritrae l’attaccante nel momento dell’infortunio.

