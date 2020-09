SOCIAL | Wallace saluta la Lazio: “Felice per aver conquistato titoli e vissute esperienze meravigliose” | FOTO

Wallace saluta la Lazio e apre una nuova pagina della sua carriera in Turchia allo Yeni Malatya Sport Kulubu. L’ex difensore biancoceleste brasiliano ha voluto salutare la Lazio ripercorrendo i suoi anni in biancoceleste con un lungo messaggio via social: “È arrivato il giorno per salutare questo meraviglioso club, questo meraviglioso pubblico e ringraziare tutti quelli che erano con me in questo viaggio in Italia. Felice di aver vinto titoli, tante esperienze meravigliose e lezioni di vita e, soprattutto, ero felice con questa maglia. Ringrazio i miei compagni e tutte le persone coinvolte!”.

