Calciomercato Lazio, ecco quando sono state fissate le visite mediche di Pereira

Sono state fissate per domani mattina alle 8 presso la clinica Paideia, le visite mediche dell’ultimo nuovo acquisto della Lazio Andreas Pereira, centrocampista in arrivo in prestito dal Manchester United.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: