Calciomercato Lazio, il Cadice punta Durmisi

In questi ultimi giorni di calciomercato, l’attenzione della Lazio è rivolta principalmente alle cessioni per poi riuscire finalmente ad ufficializzare gli ultimi giocatori in arrivo in casa biancoceleste. In tal senso una notizia interessante arriva direttamente dalla Spagna ed in particolar modo dal quotidiano La Razon che parla di un interessamento del Cadice nei confronti di Riza Durmisi. La squadra neopromossa in Liga, ha bisogno infatti di giocatori che conoscono il campionato spagnolo per poterlo affrontare nel miglior modo possibile e l’esterno biancoceleste, avendo già giocato nella penisola iberica, potrebbe essere uno dei profili adatti per questa squadra.

