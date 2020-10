CdS | Correa e Caicedo chi parte e chi resta, Inzaghi li vuole entrambi

Con l’uscita di scena di Wallace, ceduto a titolo definitivo, la Lazio adesso può ufficializzare i nuovi arrivati che aspettano da tempo. In primis Fares che già oggi potrebbe essere reso ufficiale e quindi lo si potrà convocare per la gara contro l’Inter. Pereira è in arrivo oggi e nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Wallace potrebbe non essere l’unica uscita. La società sta tentando da tempo di piazzare Bastos per ufficializzare così Hoedt. Infatti ci sono da monitorare le situazioni di Caicedo e Correa, uno dei due lascerà Formello. L’argentino ieri non è sceso in campo per un problema fisico, su di lui c’è sempre l’ombra della Juventus di Pirlo che però ha avanzato una proposta già declinata da Lotito: 6 milioni di prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 50 milioni. Poco, pochissimo, per un giocatore che ha una clausola di 80 milioni. Salvo mega offerte last minute, il Tucu è destinato alla permanenza. Anche Caicedo è destinato a restare. Vista la prestazione di ieri, si è dimostrato ancora una volta un giocatore davvero fondamentale per questa Lazio. Le offerte non gli mancano, oltre alle solite squadre arabe si erano mosse anche Genoa, Verona e Sampdoria. Inzaghi però lo vuole con se per completare il parco attaccanti e renderlo ancora più forte. Chi potrebbe essere sacrificato per l’arrivo di Pereira è un giocatore della lista Over-22. A farne le spese quindi potrebbe essere o Akpa Akpro o Lukaku (monitorando sempre Lulic).

