Champions League, la Uefa lunedì potrebbe annunciare il ritorno del pubblico

Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, parla della possibilità che lunedì la Uefa possa prendere la decisione di far tornare il pubblico negli stadi in occasione delle gare di Champions League rispettando però le disposizioni che ogni Governo Nazionale ha fornito in merito al tema. In Italia dunque dovrebbero essere ammessi, come nelle gare di Serie A, solamente mille spettatori.

