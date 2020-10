Champions League, Tare: “La Lazio può giocarsela con tutte e tre le squadre. Servirà la giusta cattiveria e l’entusiasmo”

Al termine del sorteggio della Fase a Gironi di Champions League 2020/21, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, ha così commentato il girone della Lazio:

“La prima impressione è che è un girone molto buono, la Lazio può giocarsela con tutte e tre, anche se sono squadre esperte. Il Borussia Dortmund è una squadra molto esperta, nell’ultimo periodo hanno anche cambiato allenatore, quindi per loro inizia una nuova era, è una squadra che fa un calcio molto offensivo e che in questa competizione è abituata a dare spettacolo. L’importante è farci trovare pronti poi tutto va affrontato con la giusta cattiveria. Come abbiamo visto anche con la partita di ieri il livello sarà quello, molto alto. Bisogna rappresentare la società e la maglia con grande orgoglio, per noi è una competizione davvero importante. Questa è un’esperienza unica che deve essere affrontata con grande serenità ma anche con grande entusiasmo, è una competizione che ci può dare tanto e siamo contenti e felici di giocarcela. Lo Zenit è una classica squadra russa, molto fisica e con qualche individualità, con alcuni giocatori che fanno la differenza, come il brasiliano Malcolm, ma che ha avuto difficoltà a fare mercato come avrebbe desiderato. Il Brugge fa un calcio molto piacevole ma anche aggressivo, ha una mezz’ala che è in grado di fare tanti gol e anche tanti assist, è una squadra che partecipa quasi ogni anno in Champions League e che quindi non si tirerà indietro. Quando c’è un gruppo unito e una fisionomia di gioco chiara come la nostra si può andare molto avanti, l’Atalanta insegna. E’ vero che abbiamo molti giocatori inesperti in Champions ma ne abbiamo altrettanti di esperienza. Bisognerà sfruttare al meglio la sosta per poter lavorare tutti insieme, con il gruppo al completo.”

