Formello, allenamento mattutino dopo la sconfitta di ieri sera

Questa mattina alle 11 subito dopo la sconfitta con L’Atalanta, la Lazio è scesa in campo a Formello per preparare l’impegno dell’Olimpico di domenica contro l’Inter. Gli uomini a disposizione di Inzaghi sono stati coloro che non hanno giocato ieri sera o che sono subentrati a gara in corso. Non si sono visti sul campo i giocatori impiegati nel match contro la formazione bergamasca ai quali si aggiungono gli infortunati di lungo corso e Correa rimasto fuori ieri sera per un problema alla schiena e anch’esso da valutare in vista di domenica. Il gruppo ha effettuato un riscaldamento a secco con mobilità articolare e un possesso palla a due squadre gialli contro arancioni con due jolly blu con Reina e Alia (a turno con Adamonis) a fare le sponde. La seduta è terminata con una partitella. Da segnalare nello specifico gli allunghi di scarico svolti da Lazzari, Acerbi e Cataldi e il lavoro differenziato svolto da Vavro nel campo adiacente, un lavoro il suo svolto ad alta intensità anche con il pallone e gli scarpini.

