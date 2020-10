Genoa-Torino, ufficiale il rinvio. Ma da ora con 10 positivi si può chiedere di non giocare

La positività di 14 membri tra staff e giocatori del Genoa, ha riaperto le discussioni sull’eventuale sospensione del campionato di Serie A, in vista anche delle gare delle Nazionali della prossima settimana. Oggi, dopo una settimana dai primi tamponi risultati positivi (per fortuna, invece, quelli del Napoli sono tutti negativi), la Lega ha diramato un comunicato nel quale annuncia il rinvio della partita, prevista per sabato 3 ottobre alle ore 18:00, a data da destinarsi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, inoltre, dal Consiglio straordinario della Lega, è emersa una nuova regola: qualora vi siano 10 o più contagiati all’interno di una squadra, nel corso di una settimana, il club può chiedere – per una sola volta in tutto il campionato – di posticipare la partita. La Gazzetta dello Sport, invece, aggiunge un ulteriore dettaglio: qualora dovesse succedere in un’altra occasione una situazione del genere (dopo aver speso il primo “bonus”), un club che non abbia 13 giocatori sani (12+1 portiere) a disposizione per svolgere la partita, la perderebbe a tavolino.

