Il Viceministro della Salute Sileri: “Ad oggi non pensiamo alla sospensione del campionato, però…”

Ospite di Radio Cusano Campus, il Viceministro della salute Sileri, ha parlato dell’eventuale sospensione del campionato, dopo le 15 positività al Covid riscontrate all’interno del Genoa: “Al momento non pensiamo alla sospensione della Serie A perchè ad oggi il problema riguarda solamente una società. E’ chiaro che questa squadra non sarà nei prossimi giorni in grado di giocare ma un conto è avere dei positivi all’interno di un’unica squadra, un conto sarebbe avere altri contagiati in più società, in questo caso infatti questa possibilità non sarebbe da escludere totalmente”. Poi prosegue: “Nel calcio, essendo uno sport di contatto, sarebbe impossibile credere che il rischio contagio sia pari allo zero. Ai giocatori, i quali hanno accettato il rischio pur di giocare, chiedo solamente di cercare di evitare quelli che sono i contatti inutili come ad esempio gli abbracci dopo una rete segnata”.

