La Repubblica | Buio all’Olimpico, la Dea è più forte. Adesso arriva l’Inter

Tremenda la Dea, per questa Lazio ancora in attesa dei rinforzi. Il debutto all’Olimpico (davanti a meno di mille persone) finisce malissimo, con l’Atalanta che travolge i biancocelesti con quattro gol. La squadra di Inzaghi gioca e crea, quella di Gasperini aspetta e segna. Per ben tre volte nel primo tempo, come lo scorso anno. A differenza dell’ottobre scorso però la Lazio non è riuscita nell’impresa. Il gol di Caicedo ad inizio ripresa, aveva acceso una flebile speranza poi l’euro gol di Gomez ha scritto la parola fine sull’incontro: in mezzo una grande occasione sprecata da Immobile. Ha peccato di attenzione e di cinismo, la Lazio. Così Gasperini festeggia la seconda vittoria consecutiva, mentre Inzaghi si lecca le ferite e si proietta già alla sfida contro l’Inter (domenica a Roma alle 15). Nonostante sia la terza giornata saranno pesanti i punti in palio, infatti io tecnico ieri sera ha tolto dal campo Milinkovic, Luis Alberto e Leiva preservandoli per la prossima gara. Sarà una Lazio ancora in emergenza: ieri Correa ha riscontrato un problema alla schiena durante il riscaldamento e infatti ha preso il suo posto Caicedo. Oggi intanto si scoprirà il cammino biancoceleste in Champions League con il sorteggio a Ginevra (ore 17 SkySport). Lazio, Inter e Atalanta saranno in terza fascia, il rischio è trovarsi dalla prima fascia una tra Real Madrid, Bayern, PSG e Liverpool (Zenit e Porto le più abbordabili), mentre in seconda fascia spaventano Barcellona, Atletico e i due Manchester. Questa sarà una competizione che “La Lazio affronterà con una rosa più larga è più ampia” così ha detto il d.s. Tare prima del match contro l’Atalanta. Direttore sportivo che poi ha anche decretato la fine del mercato “Con Pereira abbiamo portato a casa sei acquisti, il mercato potrà dirsi chiuso”. Il 23enne ex Manchester farà le visite nei prossimi giorni, poi toccherà ad Hoedt. Intanto la società ha ufficializzato la cessione di Wallace al Malatyaspor: via libera quindi all’annuncio di Fares, che potrebbe essere a disposizione già contro l’Inter.

La Repubblica/Riccardo Caponetti

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: