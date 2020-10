Lazio, è il compleanno di Gaby Mudingayi

Compie oggi 39 anni l’ex centrocampista della Lazio Gaby Mudingayi. Il giocatore congolese approda in maglia baincoceleste nel giugno 2005 dopo essersi svincolato dal Torino e rimarrà nella Capitale per tre anni. Dopo un inizio complicato dove non riesce a trovare molto spazio per via della concorrenza di giocatori più esperti, acquista sempre più importanza nel centrocampo di Delio Rossi. Lascia la Lazio nel luglio del 2008 per approdare al Bologna.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: